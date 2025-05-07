Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Риме
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Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ей станет 63-я ракетка мира из Германии Ева Лис.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Ева Лис
Е. Лис
В матче первого круга в Риме Лис со счётом 6:1, 6:0 разгромила представительницу Японии Моюку Учижиму (47-я ракетка мира).
Встреча Лис с Учижимой продлилась 57 минут. В её рамках Ева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
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