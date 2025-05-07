Синнер обыграл Фрица на тренировке турнира в Риме

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает подготовку к «Мастерсу» в Риме (Италия). Сегодня, 7 мая, он провёл тренировку с четвёртым номером рейтинга АТР американцем Тейлором Фрицем и одержал победу со счётом 6:4, 7:6.

Синнер начнёт свой путь на турнире в Риме со второго круга, его соперником станет победитель матча между аргентинцем Мариано Навоне и итальянцем Федерико Чиной. Фриц встретится во втором круге «Мастерса» в Риме с победителем встречи между канадцем Габриэлем Диалло и американцем Маркосом Гироном.

Для Синнера турнир в Риме станет первым после завершения отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах серии АТР с января 2025 года.