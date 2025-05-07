Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова — о матче первого круга в Риме: было мало времени на адаптацию

Кудерметова — о матче первого круга в Риме: было мало времени на адаптацию
Аудио-версия:
Комментарии

50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова поделилась своими впечатлениями от поединка первого круга турнира WTA-1000 в Риме, где она обыграла итальянскую теннисистку Лукрецию Стефанини со счётом 7:5, 6:2.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:25 МСК
Лукреция Стефанини
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

— Как дался вам сегодня матч?
— Матч был непростой. Непростой соперник. Очень тяжело было понять, какие здесь кондиции, условия. Наверное, мало времени было на адаптацию. И в сегодняшней встрече было большое количество ошибок из-за непонимания, как строить розыгрыш. То мячи очень сильно вылетали, то, наоборот, не долетали, поэтому такие поиски были, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге турнира в Риме Кудерметова сразится с американкой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Мирра, Медведев или Рублёв — кто выступит лучше на грунте? Расписание турниров мая
Мирра, Медведев или Рублёв — кто выступит лучше на грунте? Расписание турниров мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android