Кудерметова — о матче первого круга в Риме: было мало времени на адаптацию
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50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова поделилась своими впечатлениями от поединка первого круга турнира WTA-1000 в Риме, где она обыграла итальянскую теннисистку Лукрецию Стефанини со счётом 7:5, 6:2.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:25 МСК
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
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|2
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
— Как дался вам сегодня матч?
— Матч был непростой. Непростой соперник. Очень тяжело было понять, какие здесь кондиции, условия. Наверное, мало времени было на адаптацию. И в сегодняшней встрече было большое количество ошибок из-за непонимания, как строить розыгрыш. То мячи очень сильно вылетали, то, наоборот, не долетали, поэтому такие поиски были, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Во втором круге турнира в Риме Кудерметова сразится с американкой Амандой Анисимовой.
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