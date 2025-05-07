Анастасия Павлюченкова прокомментировала первую победу за три месяца

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:3, 6:3 обыграла первую ракетку Великобритании Кэти Бултер (40-й номер мирового рейтинга).
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— Какие сейчас ощущения после первой победы за три месяца?
— Я не выигрывала и не проводила полноценных матчей почти с Австралии. Я сыграла всего, наверное, два или три поединка после AO, в которых уступила. И, конечно, было очень волнительно сегодня играть. И всё равно ощущение, что я не на 100% там, где я хочу быть. Но я просто боролась за каждое очко, и было всё равно уже, какой результат. Хотела просто как можно больше матчей провести, наверное, разыграться к «Ролан Гаррос», — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 7 мая 2025
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