Кудерметова ответила, тяжело ли было играть против итальянки в первом круге Рима

50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова рассказала, как на неё повлияли зрители на матче первого круга «тысячника» в Риме с итальянкой Лукрецией Стефанини. Кудерметова выиграла встречу со счётом 7:5, 6:2.

— То, что соперница была итальянка, как-то это вам давало дополнительно мотивации от реакции зрителей? Как себя вели сегодня болельщики?

— На самом деле зрители и меня поддерживали. Там не было такого, что за неё явно болели. Так что мне было комфортно играть, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге «тысячника» в Риме Кудерметова сразится с американкой Амандой Анисимовой, которая посеяна на турнире под 15-м номером.