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Кудерметова ответила, тяжело ли было играть против итальянки в первом круге Рима

Кудерметова ответила, тяжело ли было играть против итальянки в первом круге Рима
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50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова рассказала, как на неё повлияли зрители на матче первого круга «тысячника» в Риме с итальянкой Лукрецией Стефанини. Кудерметова выиграла встречу со счётом 7:5, 6:2.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:25 МСК
Лукреция Стефанини
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

— То, что соперница была итальянка, как-то это вам давало дополнительно мотивации от реакции зрителей? Как себя вели сегодня болельщики?
— На самом деле зрители и меня поддерживали. Там не было такого, что за неё явно болели. Так что мне было комфортно играть, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге «тысячника» в Риме Кудерметова сразится с американкой Амандой Анисимовой, которая посеяна на турнире под 15-м номером.

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