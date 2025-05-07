Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с Кенин на турнире в Риме

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с чемпионкой Australian Open — 2020, 31-й ракеткой мира из США Софьей Кенин (31) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

— Про вашу следующую соперницу Софью Кенин что скажете?

— Ну кстати, на самом деле последний матч мы провели в Абу-Даби. Я выиграла, а после этого результаты у меня пошли вниз. Но там я хорошо, активно играла, и сегодня я тоже довольна своей игрой. Надо просто продолжать и набирать форму, и надеюсь, что всё получится, — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.