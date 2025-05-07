Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с Кенин на турнире в Риме
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с чемпионкой Australian Open — 2020, 31-й ракеткой мира из США Софьей Кенин (31) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Софья Кенин
С. Кенин
— Про вашу следующую соперницу Софью Кенин что скажете?
— Ну кстати, на самом деле последний матч мы провели в Абу-Даби. Я выиграла, а после этого результаты у меня пошли вниз. Но там я хорошо, активно играла, и сегодня я тоже довольна своей игрой. Надо просто продолжать и набирать форму, и надеюсь, что всё получится, — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2025
-
23:07
-
22:51
-
22:42
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
21:51
-
20:55
-
20:52
-
20:48
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:11
-
19:01
-
18:38
-
18:23
-
18:07
-
17:55
-
17:00
-
16:35
-
16:19
-
16:06
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
14:56
-
14:49
-
14:24
-
14:14