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Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с Кенин на турнире в Риме

Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с Кенин на турнире в Риме
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова высказалась о предстоящем матче с чемпионкой Australian Open — 2020, 31-й ракеткой мира из США Софьей Кенин (31) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

— Про вашу следующую соперницу Софью Кенин что скажете?
— Ну кстати, на самом деле последний матч мы провели в Абу-Даби. Я выиграла, а после этого результаты у меня пошли вниз. Но там я хорошо, активно играла, и сегодня я тоже довольна своей игрой. Надо просто продолжать и набирать форму, и надеюсь, что всё получится, — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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