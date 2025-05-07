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Вероника Кудерметова — о матче второго круга с Анисимовой: буду стараться взять реванш

Вероника Кудерметова — о матче второго круга с Анисимовой: буду стараться взять реванш
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50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова рассказала, как относится к встрече во втором круге турнира WTA-1000 в Риме с американкой Амандой Анисимовой.

— У вас следующая соперница Аманда Анисимова, что вы про неё скажете?
— Мы с ней в этом году встречались в Чарльстоне, я уступила. Не совсем удачный теннис был с моей стороны. А она в этом сезоне показывает хорошую игру, выиграла турнир в Дохе. Поэтому я буду стараться взять реванш, сделать максимум, что от меня зависит, и играть гораздо лучше, чем сегодня, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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