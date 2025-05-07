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Определился соперник Григора Димитрова по первому матчу турнира в Риме

Определился соперник Григора Димитрова по первому матчу турнира в Риме
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101-й номер рейтинга АТР итальянец Франческо Пассаро обыграл в матче первого круга «Мастерса» в Риме 102-ю ракетку мира представителя Тайваня Чун Син Цена со счётом 6:0, 2:6, 6:3.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 20:25 МСК
Франческо Пассаро
Италия
Франческо Пассаро
Ф. Пассаро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
0 		6 3
         
Чун Син Цен
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен

Матч продлился 1 час 58 минут. За время игры Пассаро выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник подал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «Мастерса» в Риме Пассаро сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова, который посеян на турнире под 14-м номером. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.

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