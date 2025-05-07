Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева узнала свою первую соперницу на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ей стала 97-я ракетка мира представительница Колумбии Эмилиана Аранго (Q).

В первом круге турнира в Риме Аранго со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграла 61-ю ракетку мира болгарку Викторию Томову.

Встреча Аранго с Томовой продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Эмилиана ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Виктории ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.