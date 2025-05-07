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Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с одной из ведущих детских клиник мира

Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с одной из ведущих детских клиник мира
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Фонд российского теннисиста Андрея Рублёва начал сотрудничать с клиникой Bambino Gesù в Риме, которая считается одной из ведущих педиатрических больниц в мире.

«Андрей имел возможность посетить больницу, провести время с замечательным персоналом и некоторыми из молодых пациентов.
Это партнёрство отражает суть нашей миссии — предоставление финансовой помощи детям, борющимся с тяжёлыми заболеваниями, и мы надеемся помочь многим международным пациентам в будущем», – говорится в сообщении, опубликованном в одной из социальных сетей фонда Рублёва.

Рублёв основал фонд в 2024 году. Он занимается поддержкой детей из-за рубежа, страдающих от сложных или редких заболеваний и нуждающихся в специализированном лечении.

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