Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с одной из ведущих детских клиник мира

Фонд российского теннисиста Андрея Рублёва начал сотрудничать с клиникой Bambino Gesù в Риме, которая считается одной из ведущих педиатрических больниц в мире.

«Андрей имел возможность посетить больницу, провести время с замечательным персоналом и некоторыми из молодых пациентов.

Это партнёрство отражает суть нашей миссии — предоставление финансовой помощи детям, борющимся с тяжёлыми заболеваниями, и мы надеемся помочь многим международным пациентам в будущем», – говорится в сообщении, опубликованном в одной из социальных сетей фонда Рублёва.

Рублёв основал фонд в 2024 году. Он занимается поддержкой детей из-за рубежа, страдающих от сложных или редких заболеваний и нуждающихся в специализированном лечении.