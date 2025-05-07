Квитова — о матче первого круга в Риме: рада, что наконец-то удалось одержать победу

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» чешка Петра Квитова поделилась своими эмоциями после победы в матче первого круга «тысячника» в Риме над румынкой Ириной Бегу – 7:5, 6:1.
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«Рада, что наконец-то удалось одержать победу, у меня были шансы на неё и в предыдущих матчах. Испытываю большое облегчение, я слишком много фокусировалась на этом и рада, что смогла этого достичь. Так что могу двигаться дальше и смотреть, что готовит для меня будущее. Очень довольна тем, как справилась с игрой. Во время матча старалась сохранять брейк-пойнты и добилась победы. Да, я счастлива», – сказала Квитова в интервью Tennis Channel.
Квитова вернулась в теннис в феврале 2025 после рождения ребёнка. Победа над Бегу стала для неё первой после возвращения в WTA-тур. Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).
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