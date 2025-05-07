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Квитова — о матче первого круга в Риме: рада, что наконец-то удалось одержать победу

Квитова — о матче первого круга в Риме: рада, что наконец-то удалось одержать победу
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Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» чешка Петра Квитова поделилась своими эмоциями после победы в матче первого круга «тысячника» в Риме над румынкой Ириной Бегу – 7:5, 6:1.

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 13:45 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

«Рада, что наконец-то удалось одержать победу, у меня были шансы на неё и в предыдущих матчах. Испытываю большое облегчение, я слишком много фокусировалась на этом и рада, что смогла этого достичь. Так что могу двигаться дальше и смотреть, что готовит для меня будущее. Очень довольна тем, как справилась с игрой. Во время матча старалась сохранять брейк-пойнты и добилась победы. Да, я счастлива», – сказала Квитова в интервью Tennis Channel.

Квитова вернулась в теннис в феврале 2025 после рождения ребёнка. Победа над Бегу стала для неё первой после возвращения в WTA-тур. Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).

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