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Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Александровой

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Александровой
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Чемпионка US Open – 2021, 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 21:05 МСК
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 1 6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

В матче первого круга Радукану со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 обыграла 78-ю ракетку мира 19-летнюю австралийку Майю Джойнт (Q).

Встреча Радукану с Джойнт продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Радукану три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Майи один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Радукану в Риме станет 20-я ракетка мира из России Екатерина Александрова (21).

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