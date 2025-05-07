Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Александровой

Чемпионка US Open – 2021, 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга Радукану со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 обыграла 78-ю ракетку мира 19-летнюю австралийку Майю Джойнт (Q).

Встреча Радукану с Джойнт продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Радукану три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Майи один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Радукану в Риме станет 20-я ракетка мира из России Екатерина Александрова (21).