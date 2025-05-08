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Андрей Рублёв опубликовал милое детское видео

Андрей Рублёв опубликовал милое детское видео
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17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился на своей странице в социальной сети видеозаписью, сделанной в детстве.

Рублёв принимает участие в «Мастерсе» в Риме. Россиянин начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, его соперник определится в матче между венгром Фабианом Марожаном и бразильцем Жоао Фонсекой. В прошлом сезоне на турнире в Риме Рублёв дошёл до третьего круга, где уступил со счётом 6:3, 3:6, 2:6 французу Александру Мюллеру.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлом сезоне одержал победу в финале над чилийцем Николасом Харри – 6:4, 7:5.

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