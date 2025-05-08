Костюк разгромила Эалу и вышла на Касаткину во второй круг турнира в Риме

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга Костюк со счётом 6:0, 6:1 разгромила 70-ю ракетку мира 19-летнюю филиппинку Александру Эалу.

Встреча Костюк с Эалой продлилась 1 час и 3 минуты. В её рамках Костюк два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Эалы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Костюк в Риме станет 15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (14), ныне представляющая Австралию.