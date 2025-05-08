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Костюк разгромила Эалу и вышла на Касаткину во второй круг турнира в Риме

Костюк разгромила Эалу и вышла на Касаткину во второй круг турнира в Риме
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 22:45 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче первого круга Костюк со счётом 6:0, 6:1 разгромила 70-ю ракетку мира 19-летнюю филиппинку Александру Эалу.

Встреча Костюк с Эалой продлилась 1 час и 3 минуты. В её рамках Костюк два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Эалы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Костюк в Риме станет 15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (14), ныне представляющая Австралию.

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