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«Долгое время ничего не меняли». Павлюченкова рассказала, как относится к турниру в Риме

«Долгое время ничего не меняли». Павлюченкова рассказала, как относится к турниру в Риме
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала об изменениях на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия), которые её порадовали.

— Мы с вами тут в Риме общались в 2010 году. Турнир поменялся за это время?
— Да, кстати, поменялось много, но, на самом деле, все изменения произошли только с прошлого года. То есть долгое время здесь ничего не меняли. Они, наверное, хотели сохранить эту какую-то первозданность, как Колизей, ничего не трогая. Однако сейчас произошли вообще колоссальные изменения. Мне тут очень нравится. Корты, по-моему, новые построили, и раздевалки лучше стали, еда отличная. Мне теперь нравится этот турнир, потому что до этого как-то не было ничего нового. Я не особо к нему испытывала какую-то симпатию, — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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