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Павлюченкова рассказала, чем её смогла удивить Бултер на турнире в Риме

Павлюченкова рассказала, чем её смогла удивить Бултер на турнире в Риме
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52-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем её смогла удивить в матче первого круга турнира в Риме британка Кэти Бултер. Павлюченкова одержала победу со счётом 6:3, 6:3.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

— С Кэти Бултер вы уже играли до этого. Что-то новое придумала сегодня соперница, что-то изменилось в её игре?
— Ну, я видела, что она достаточно много забегала под право на второй подаче. С самого начала она это стала делать — во втором квадрате она забегала на вторую. Но потом я уже поняла, что она станет так действовать, и была готова к этому. А так, в принципе, ничего нового. Мы с ней играли последний раз в прошлом году в зале, на харде, в Линце, поэтому другие совсем были условия. А здесь – грунт, открытые корты, – сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге «тысячника» в Риме Павлюченкова сразится с американкой Софьей Кенин, которая в своём матче первого круга была сильнее представительницы Новой Зеландии Лулу Сун – 6:3, 6:2.

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