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Потапова одержала волевую победу над Ястремской на старте турнира в Риме

Потапова одержала волевую победу над Ястремской на старте турнира в Риме
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова с трудом пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
2 		7 8 6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3 одолела 45-ю ракетку мира с Украины Даяну Ястремскую.

Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Потаповой в Риме станет трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (1).

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