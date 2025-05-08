Потапова одержала волевую победу над Ястремской на старте турнира в Риме

34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова с трудом пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3 одолела 45-ю ракетку мира с Украины Даяну Ястремскую.

Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Потаповой в Риме станет трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (1).