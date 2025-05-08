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Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 7 мая 2025 года мск: как сыграли россиянки, кто прошёл дальше, кто вылетел

Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 7 мая 2025 года
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Во вторник, 7 мая, состоялся второй игровой день в основной сетке грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-1000, Рим. 1/64 финала:

Сара Эррани (Италия) — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 3:6.
Виктория Азаренко (Беларусь) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:2, 6:3.
Камилла Рахимова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:2.
Варвара Грачёва (Франция) — Айла Томлянович (Хорватия) — 6:3, 6:4.
Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:7, 6:4, 6:2.
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 4:6, 6:1.
Хейли Баптист (США) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6, 6:4.
Лукреция Стефанини (Италия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 2:6.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:3.
Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:7, 3:6.
Александра Эала (Филиппины) — Марта Костюк (Украина) — 0:6, 1:6.
Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 5:7, 7:6, 3:6.
Мария Саккари (Греция) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, Rt (отказ Бенчич).

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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