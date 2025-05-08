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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 7 мая

7 мая, состоялся игровой день в основной сетке грунтового турнира категории ATP-1000 в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. Рим. Первый круг, результаты матчей 7 мая

Ринки Хидзиката (Австралия) — Корентен Муте (Франция) — 6:3, 1:6, 5:7

Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпети Перрикар (Франция) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 1:6, 5:7

Иржи Легечка (Чехия) — Александр Мюллер (Франция) — 6:2, 3:6, 6:7

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:2, 1:6, 6:3

Карлос Табернер (Испания) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 1:6, 7:5 (7:5)

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:0

Лоренцо Сонего (Италия) — Роман Андрее Бурручага (Аргентина) — 2:6, 3:6

Вит Коприва (Чехия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:3

Йосихито Нисиока (Япония) — Душан Лайович (Сербия) — 5:7, 1:6

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 3:6, 2:6

Франческо Пассаро (Италия) — Чун Син Цен (Тайвань) — 6:0, 2:6, 6:3

Хамад Меджедович (Сербия) — Отто Виртанен (Финляндия) — 4:6, 4:6

Ласло Джере (Сербия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2

Вилюс Гаубас (Литва) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6, 2:6, 6:4

Бу Юнчаокэтэ (Китай) — Лучано Дардери (Италия) — 6:7, 3:6