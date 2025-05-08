Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова прокомментировала поражение сестры Полины в 1-м круге турнира в Риме

Вероника Кудерметова прокомментировала поражение сестры Полины в 1-м круге турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова высказалась о поражении своей сестры 57-я ракетки мира Полины Кудерметовой в первом круге одиночного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где 21-летняя спортсменка проиграла 88-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 2:6.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 16:05 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 10 		6 6
7 12 		4 2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

— Сегодня ваша сестра проиграла, вы как-то за её матчем следили?
— Да, я следила первую партию и второй сет до счёта 4:4, а потом уже пошла на свой матч. Конечно, обидно, что она не смогла выиграть, но всё же боролась до конца. Я думаю, такие поединки, когда ярая борьба, могут принести большую пользу ей.

— А вы успели её уже увидеть сейчас?
— Да, буквально на минутку. Конечно, она грустит, но это часть жизни спортсмена. Когда-то мы грустим, когда-то мы радуемся, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

28-летняя Вероника Кудерметова свой матч первого круга с итальянкой Лукрецией Стефанини выиграла со счётом 7:5, 6:2 и вышла в следующий раунд, где сыграет с американкой Амандой Анисимовой (17).

Материалы по теме
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме
Эксклюзив
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android