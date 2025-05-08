Вероника Кудерметова прокомментировала поражение сестры Полины в 1-м круге турнира в Риме

50-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова высказалась о поражении своей сестры 57-я ракетки мира Полины Кудерметовой в первом круге одиночного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где 21-летняя спортсменка проиграла 88-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q) со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 2:6.
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— Сегодня ваша сестра проиграла, вы как-то за её матчем следили?
— Да, я следила первую партию и второй сет до счёта 4:4, а потом уже пошла на свой матч. Конечно, обидно, что она не смогла выиграть, но всё же боролась до конца. Я думаю, такие поединки, когда ярая борьба, могут принести большую пользу ей.
— А вы успели её уже увидеть сейчас?
— Да, буквально на минутку. Конечно, она грустит, но это часть жизни спортсмена. Когда-то мы грустим, когда-то мы радуемся, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
28-летняя Вероника Кудерметова свой матч первого круга с итальянкой Лукрецией Стефанини выиграла со счётом 7:5, 6:2 и вышла в следующий раунд, где сыграет с американкой Амандой Анисимовой (17).
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