Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что происходило во время блэкаута в Испании.

— Ещё вопрос про Мадрид. Как вы пережили тот блэкаут? Когда всё выключилось во второй понедельник турнира, где вы были в этот момент? И как на вас это всё сказалось?

— Я была в номере. В один момент всё вырубило. Свет выключился, интернет пропал. Я вышла из номера, там как раз стоял менеджер, и я спросила, когда свет-то дадут? Она говорит: «Через 20 минут». Я думаю, ну ладно, подождём. Прошло минут 40, а света всё нет и нет. Тогда Сергей (Демёхин — тренер и муж Кудерметовой. — Прим. «Чемпионата») пошёл узнавать на ресепшн. Приходит и говорит: «А света вообще во всей Испании нет, какие-то проблемы».

Мы как раз собирались в наш день отдыха пойти погулять в парк. Ну и поход наш отменился. Нам повезло, что мы смогли пообедать в кафешке рядом с отелем. Там у них был бизнес-ланч-меню, в котором они заготавливают определённое количество блюд. Поэтому мы успели покушать. Естественно, всё холодное принесли. Но ничего, мы были довольны этим. А вечером пришли тоже в кафе, в отеле, но сказали, что еда вся распродана, ничего нет. Тогда пошли в продуктовый магазин, а там тоже уже были полки пустые, даже хлеба не было. Слава Богу, нам хватило прошутто, йогурта и мы этим были довольны, — сказала Кудерметова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее Кудерметова вышла во втором круг турнира в Риме.