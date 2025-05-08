Вероника Кудерметова рассказала, как реагирует на долгое ожидание матча

50-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос о своём отношении к длительному ожиданию планового матча.
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— Изначально ваш матч был в расписании довольно ранним запуском, а сейчас уже вечер, совсем темнеет. Как вы провели эти часы ожидания?
— На самом деле нормально было, я не жалуюсь. Я приехала, потренировалась, покушала, потом сделала всякие восстановительные процедуры перед матчем и буквально часа полтора-два, может быть, подождала. Бывали худшие ситуации, поэтому нормально, — рассказала Кудерметова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
7 мая в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме Вероника Кудерметова переиграла в двух сетах 148-ю ракетку мира итальянку Лукрецию Стефанини (7:5, 6:2). Во втором круге Кудерметова-старшая встретится с 17-й в мировом рейтинге Амандой Анисимовой (США), посеянной на турнире под 15-м номером.
Видео: Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от блэкаута в Испании
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