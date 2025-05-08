Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 8 мая

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 8 мая
Роман Сафиуллин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоится второй игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Расписание «Мастерса» в Риме 8 мая (время — московское):

12:00. Маттео Арнальди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
12:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q);
13:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия);
13:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия, WC);
15:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Маттео Джиганте (Италия, WC);
15:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q);
16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия);
18:00. Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США);
20:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC).

Престижный турнир серии «Мастерс» в столице Италии проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме
Эксклюзив
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android