Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоится второй игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Расписание «Мастерса» в Риме 8 мая (время — московское):

12:00. Маттео Арнальди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

12:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q);

13:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия);

13:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия, WC);

15:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Маттео Джиганте (Италия, WC);

15:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q);

16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия);

18:00. Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США);

20:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC).

Престижный турнир серии «Мастерс» в столице Италии проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.