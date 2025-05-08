«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоится второй игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.
Расписание «Мастерса» в Риме 8 мая (время — московское):
12:00. Маттео Арнальди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
12:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q);
13:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Жоао Фонсека (Бразилия);
13:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия, WC);
15:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Маттео Джиганте (Италия, WC);
15:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q);
16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия);
18:00. Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США);
20:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC).
Престижный турнир серии «Мастерс» в столице Италии проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.