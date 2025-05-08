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Вероника Кудерметова рассказала, успела ли адаптироваться к турниру в Риме

Вероника Кудерметова рассказала, успела ли адаптироваться к турниру в Риме
Вероника Кудерметова
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50-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась по поводу плотного графика соревнований. Спортсменка 3 мая играла в финале парного разряда турнира в Мадриде, а на следующий день отправилась в Рим.

— Получается, что в Мадриде вы были до самого последнего дня, играли финал парного разряда в воскресенье. Когда вы сюда прилетели, успели ли тут адаптироваться?
— Прилетела в понедельник, потренировалась уже два раза. Тяжело, конечно. Тут условия совсем другие, хоть и мячи одинаковые, но полёт совершенно разный, скорости другие, корты другие, и всё так специфично, поэтому времени на адаптацию нужно побольше. Хотелось бы побольше, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Накануне в матче первого круга WTA-1000 в Риме Кудерметова оказалась сильнее 148-й ракетки мира итальянки Лукреции Стефанини (7:5, 6:2).

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