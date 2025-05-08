Турнир WTA-1000 в Риме: расписание матчей 8 мая

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Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоится третий игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Второй круг. Расписание 8 мая (время — московское):

12:00. Петра Квитова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис);

12:00. Наоми Осака (Япония) – Паула Бадоса (Испания);

12:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Жаклин Кристиан (Румыния);

13:30. Елена Остапенко (Латвия) – Ребекка Шрамкова (Словакия);

13:30. Питон Стирнс (США) – Анна Калинская (Россия);

13:30. Диана Шнайдер (Россия) – Кэролайн Доулхайд (США);

14:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Ига Швёнтек (Польша);

15:00. Хейли Баптист (США) – Людмила Самсонова (Россия);

15:30. Жасмин Паолини (Италия) – Лулу Сун (Новая Зеландия);

16:30. Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания);

18:00. Мэдисон Киз (США) – Варвара Грачёва (Франция);

18:00. Эшлин Крюгер (США) – Джессика Пегула (США);

21:30. Лючия Бронцетти (Италия) – Каролина Мухова (Чехия).

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.