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Вероника Кудерметова высказалась о воссоединении дуэта с Элисе Мертенс

Вероника Кудерметова высказалась о воссоединении дуэта с Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
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Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала воссоединение дуэта с бельгийской теннисисткой 24-м номером рейтинга Элисе Мертенс.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 10 		6 1 12
7 12 		2 0 10
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

— В Мадриде я вас спрашивал про дуэт с вашей сестрой. Хочу ещё спросить про Элисе Мертенс. Вы с ней добрались до победы на Итоговом-2022, а потом на какое-то время расстались, и сейчас опять объединились. Как это произошло?
— Да, обратно мы соединились. Она написала, предложила заново попробовать. Я согласилась, поэтому сейчас будете нас чаще видеть, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На турнире в Мадриде тандем Кудерметовой-старшей и Мертенс дошёл до финала парного разряда, где уступил паре Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).

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