Вероника Кудерметова высказалась о воссоединении дуэта с Элисе Мертенс

Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала воссоединение дуэта с бельгийской теннисисткой 24-м номером рейтинга Элисе Мертенс.

— В Мадриде я вас спрашивал про дуэт с вашей сестрой. Хочу ещё спросить про Элисе Мертенс. Вы с ней добрались до победы на Итоговом-2022, а потом на какое-то время расстались, и сейчас опять объединились. Как это произошло?

— Да, обратно мы соединились. Она написала, предложила заново попробовать. Я согласилась, поэтому сейчас будете нас чаще видеть, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На турнире в Мадриде тандем Кудерметовой-старшей и Мертенс дошёл до финала парного разряда, где уступил паре Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).