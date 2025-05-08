Вероника Кудерметова высказалась о воссоединении дуэта с Элисе Мертенс

Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала воссоединение дуэта с бельгийской теннисисткой 24-м номером рейтинга Элисе Мертенс.
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— В Мадриде я вас спрашивал про дуэт с вашей сестрой. Хочу ещё спросить про Элисе Мертенс. Вы с ней добрались до победы на Итоговом-2022, а потом на какое-то время расстались, и сейчас опять объединились. Как это произошло?
— Да, обратно мы соединились. Она написала, предложила заново попробовать. Я согласилась, поэтому сейчас будете нас чаще видеть, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
На турнире в Мадриде тандем Кудерметовой-старшей и Мертенс дошёл до финала парного разряда, где уступил паре Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).
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