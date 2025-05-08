Шнайдер — Доулхайд: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) состоится теннисный матч между российской теннисисткой 11-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и представительницей США Кэролайн Доулхайд (73-й номер рейтинга) на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга соревнований на грунтовом покрытии. Начало — не ранее 13:30 по московскому времени.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
До этого теннисистки не проводили очных встреч на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее Диана Шнайдер уступила в 1/8 финала турнира в Мадриде (Испания) польской теннисистке второй ракетке мира Иге Швёнтек. Счёт — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.
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