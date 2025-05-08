Вероника Кудерметова: ярого желания сыграть на корте в центре Рима нет

Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, желает ли она по примеру Даниила Медведева сыграть на корте в центре Рима (Италия). Ранее россиянин провёл открытую тренировку на Пьяцца дель Пополо.

— Организаторы здесь на турнире уже второй год подряд строят корт на Пьяцца дель Пополо в центре города. В прошлом году там Рафа не смог сыграть, зато там потренировалась Настя Павлюченкова. В этом году Даниил Медведев там показательное мероприятие проводил. Вы там были вообще или есть желание там сыграть, сходить, посмотреть, что это такое?

— Такого ярого желания нет. Конечно, это корт с красивым видом, но, мне кажется, и здесь тоже хорошо. Каждый корт тут на «Форо Италико» — это отдельное искусство. Поэтому я здесь предпочитаю тренироваться и играть, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.