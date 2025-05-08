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«Видно историю». Вероника Кудерметова оценила место проведения соревнований в Риме

«Видно историю». Вероника Кудерметова оценила место проведения соревнований в Риме
Вероника Кудерметова
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Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась по поводу места проведения соревнований WTA-1000 в Риме (Италия). Матчи престижного турнира проходят на территории спортивного комплекса Форо-Италико.

— А какие-нибудь необычные корты где-то можете вспомнить? Вот так, по аналогии, что-нибудь такое, где вы выступали?
— Наверное, самое необычное — это всё-таки здесь, потому что тут везде видно историю, здесь прекрасные статуи. Правда, трибуны понаставили, они половину статуй закрывают. Для меня это чуть-чуть грустновато, но зато для болельщиков больше места, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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