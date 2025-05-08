Бублик — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Мастерса» в Риме

Сегодня, 8 мая, на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч первого круга турнира, в котором встретятся 76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 77-й номер мирового рейтинга АТР россиянин Роман Сафиуллин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Александром Бубликом и Романом Сафиуллиным, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Теннисисты встречались между собой один раз в карьере на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Сафиуллин стал победителем матча, выиграв его со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.