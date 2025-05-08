Энди Роддик — о выступлениях Новака Джоковича: он здесь ради четырёх турниров в году

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о выступлениях сербского теннисиста Новака Джоковича после завоевания им золота Олимпиады-2024.

«Его год полон поражений в первом раунде. Это как будто: «Я больше не могу просто приехать на турнир и сразу быть в полуфинале. Это больше не является нормой для меня». Но ему и не нужно это. Он здесь ради четырёх турниров в году. Он выиграл Олимпиаду. Вопрос только в том, сможет ли он взлететь. Каков его старт? Если это бег на 100 метров, то я не уверен, что он сможет рвануть и наверстать упущенное время», — приводит слова Роддика We love tennis.

В этом сезоне на Открытом чемпионате Австралии Джокович дошёл до полуфинала, где из-за проблем со здоровьем отказался продолжать матч с Александром Зверевым.