Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик — о выступлениях Новака Джоковича: он здесь ради четырёх турниров в году

Энди Роддик — о выступлениях Новака Джоковича: он здесь ради четырёх турниров в году
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о выступлениях сербского теннисиста Новака Джоковича после завоевания им золота Олимпиады-2024.

«Его год полон поражений в первом раунде. Это как будто: «Я больше не могу просто приехать на турнир и сразу быть в полуфинале. Это больше не является нормой для меня». Но ему и не нужно это. Он здесь ради четырёх турниров в году. Он выиграл Олимпиаду. Вопрос только в том, сможет ли он взлететь. Каков его старт? Если это бег на 100 метров, то я не уверен, что он сможет рвануть и наверстать упущенное время», — приводит слова Роддика We love tennis.

В этом сезоне на Открытом чемпионате Австралии Джокович дошёл до полуфинала, где из-за проблем со здоровьем отказался продолжать матч с Александром Зверевым.

Материалы по теме
Бывший тренер Надаля назвал две причины регресса Новака Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android