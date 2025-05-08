«Больше не моя главная цель». Киз — о победе на Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала, как изменилось её восприятие тенниса после победы на Australian Open — 2025.

«Если честно, я, наверное, чувствую себя так же, как и на любом другом турнире «Большого шлема». Впервые я понимаю, что это больше не моя главная цель. Думаю, с личной точки зрения ты начинаешь немного менять своё восприятие. В этом плане — да, это отличается. Но в то же время, по сути, ты просто выиграл ещё один турнир. Да, самый важный. Но в конечном итоге мы все говорим себе: «Хорошо, я выиграл один, но мне этого мало, я хочу выиграть ещё». В этом смысле — да, это было классно и весело, но теперь я хочу сосредоточиться на следующем и попытаться победить снова», – сказала Киз на пресс-конференции турнира в Риме.

Напомним, Киз выиграла первый в карьере титул чемпионки турнира «Большого шлема», обыграв в финале Australian Open — 2025 белоруску Арину Соболенко – 6:3, 2:6, 7:5.