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Мэдисон Киз — об игре на грунте: нашла золотую середину

Мэдисон Киз — об игре на грунте: нашла золотую середину
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Шестая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала о том, как она адаптировалась по ходу карьеры к игре на грунтовом покрытии.

«Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, какую часть своей игры я хочу адаптировать к этому покрытию. В какие-то годы я играла слишком пассивно, пытаясь стать «грунтовым игроком». В другие годы, наоборот, старалась играть так же агрессивно, как на харде. Думаю, за последние два года я нашла золотую середину, в которую можно внести небольшие корректировки. Это одно из тех покрытий, где чем больше матчей ты играешь, тем комфортнее себя ощущаешь», – сказала Киз на пресс-конференции турнира в Риме.

Киз принимает участие в розыгрыше грунтового «тысячника» в Риме. Она посеяна на турнире под пятым номером и начнёт свой путь на соревнованиях с матча второго круга против француженки Варвары Грачёвой.

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