Мэдисон Киз высказала мнение о применении электронной системы фиксации аутов

Шестая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась своим мнением о применении электронной системы фиксации аутов на грунтовых турнирах.

«Я не знаю. У меня смешанные чувства. С одной стороны, это здорово — никаких споров. Судьям не нужно спускаться и разбираться, попал или нет. Но я также знаю, что у электронной системы есть погрешность. Это сложно, когда ты видишь след явно вне корта, а машина говорит, что задела линию. Так что я не знаю. У меня пока нет чёткого мнения. Хорошо, что приходится просто играть дальше и нет места для дискуссий», – сказала Киз на пресс-конференции турнира в Риме.

Напомним, на турнире в WTA-1000 Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, работала электронная система определения аутов.