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«Ненавижу играть против него». Зверев назвал одного из самых сложных соперников

«Ненавижу играть против него». Зверев назвал одного из самых сложных соперников
Александр Зверев
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев высказался об аргентинце Франсиско Серундоло, который обыграл его в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде — 7:5, 6:3. Он назвал 18-го номера рейтинга одним из самых сложных соперников в своей карьере.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Честно говоря, я ненавижу играть против него (улыбается). Помимо сильнейших Янника и Карлоса, он, вероятно, самый трудный соперник для меня. Ещё не понял, как играть против него. Ещё не знаю, как его победить, что отражается в результатах. Но в целом, думаю, что тогда мой уровень был хорошим и я провёл неплохие три игры против него. Мой уровень тенниса был правильным. Думаю, я сыграл там три хорошие игры. А потом выиграл в Мюнхене на прошлой неделе. Кажется, у меня сейчас хороший теннис», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Звереву не удаётся победить Серундоло уже три раза. До «Мастерса» в Мадриде он дважды уступил аргентинцу: в четвёртом круге этих же соревнований 2024 года и в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе.

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