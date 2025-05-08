«Ненавижу играть против него». Зверев назвал одного из самых сложных соперников

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев высказался об аргентинце Франсиско Серундоло, который обыграл его в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде — 7:5, 6:3. Он назвал 18-го номера рейтинга одним из самых сложных соперников в своей карьере.
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«Честно говоря, я ненавижу играть против него (улыбается). Помимо сильнейших Янника и Карлоса, он, вероятно, самый трудный соперник для меня. Ещё не понял, как играть против него. Ещё не знаю, как его победить, что отражается в результатах. Но в целом, думаю, что тогда мой уровень был хорошим и я провёл неплохие три игры против него. Мой уровень тенниса был правильным. Думаю, я сыграл там три хорошие игры. А потом выиграл в Мюнхене на прошлой неделе. Кажется, у меня сейчас хороший теннис», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Звереву не удаётся победить Серундоло уже три раза. До «Мастерса» в Мадриде он дважды уступил аргентинцу: в четвёртом круге этих же соревнований 2024 года и в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе.
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