Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ставлю на Фонсеку». Патрик Муратоглу высказался о будущих лидерах теннисного тура

«Ставлю на Фонсеку». Патрик Муратоглу высказался о будущих лидерах теннисного тура
Жоао Фонсека
Аудио-версия:
Комментарии

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о потенциальных лидерах мирового теннисного тура, которых ему предложил We love tennis: Жоао Фонсеке, Артюре Фисе, Якубе Меншике и Джованни Мпетчи Перрикаре.

«Из четырёх, которых вы выбрали, я ставлю на Жоао Фонсеку. Даже если сейчас это не сильно заметно в рейтинге. Это очень и очень талантливый бразилец, у которого действительно есть что-то особенное. Артюр Фис — амбициозен и делает всё, чтобы добиться успеха, так что за ним тоже стоит внимательно следить. Мы переживали, как будем жить без знаменитой «Большой тройки», и вот ответ — в этих талантах и новых лидерах, таких как Карлос Алькарас и Янник Синнер. Я бы добавил и Александра Зверева. Хочется сказать, что всё довольно неопределённо, и это очень вдохновляет», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Ранее специалист не согласился со словами казахстанского теннисиста Александра Бублика, который заявил о повышении уровня игроков топ-50 тура.

Материалы по теме
Муратоглу — о титуле Осаки: ближе к концу турнира она играла так, как когда была в топ-5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android