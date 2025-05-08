«Ставлю на Фонсеку». Патрик Муратоглу высказался о будущих лидерах теннисного тура

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о потенциальных лидерах мирового теннисного тура, которых ему предложил We love tennis: Жоао Фонсеке, Артюре Фисе, Якубе Меншике и Джованни Мпетчи Перрикаре.

«Из четырёх, которых вы выбрали, я ставлю на Жоао Фонсеку. Даже если сейчас это не сильно заметно в рейтинге. Это очень и очень талантливый бразилец, у которого действительно есть что-то особенное. Артюр Фис — амбициозен и делает всё, чтобы добиться успеха, так что за ним тоже стоит внимательно следить. Мы переживали, как будем жить без знаменитой «Большой тройки», и вот ответ — в этих талантах и новых лидерах, таких как Карлос Алькарас и Янник Синнер. Я бы добавил и Александра Зверева. Хочется сказать, что всё довольно неопределённо, и это очень вдохновляет», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Ранее специалист не согласился со словами казахстанского теннисиста Александра Бублика, который заявил о повышении уровня игроков топ-50 тура.