Берреттини высказался о желании Фоньини сыграть последний в карьере турнир в Риме

30-й номер рейтинга АТР итальянец Маттео Берреттини поделился мнением о решении 107-й ракетки мира итальянца Фабио Фоньини выступить на «Мастерсе» в Риме в последний раз в карьере.

«Фабио долгое время был флагманом итальянского тенниса — и в Кубке Дэвиса, и не только. Когда я был маленьким, я смотрел на его подвиги. У нас совершенно разные характеры, но я изучал его как игрока. Если он принял такое решение, значит, чувствует, что для него это правильный момент, и я могу только пожелать ему всего наилучшего. Это, наверное, непросто, но от всей души желаю ему удачи. Весь итальянский спорт запомнит его достижения», – приводит слова Берреттини Tennis World Italia.

Фабио Фоньини 37 лет. За свою карьеру он выиграл девять титулов в одиночном разряде, включая один серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2019 году.