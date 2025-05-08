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«Мы потеряли легенд». Киз — о современном теннисе

«Мы потеряли легенд». Киз — о современном теннисе
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Шестая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась мнением о том, как изменился теннис после ухода из него доминирующих игроков.

«Сейчас столько игроков! И в мужском, и в женском туре появляется всё больше спортсменов, которых ты не удивишь победой на турнире. Частично это потому, что мы потеряли легенд. Серена больше не участвует в каждой сетке, и её победы больше не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. У мужчин тоже нет каждую неделю Роджера, Рафаэля и Новака. Но и общий уровень сильно вырос. Ошибок стало меньше. Это видно по результатам — матчи всё чаще проходят с минимальным перевесом. Если оба играют хорошо, матч может решиться буквально в двух розыгрышах.

В целом все очень сильно прибавили. Игра стала куда более физически сложной. Все серьёзно инвестируют в свои карьеры — физиотерапевты, тренировки, восстановление. Сейчас больше игроков, которые быстрее, сильнее и дольше остаются здоровыми», – сказала Киз на пресс-конференции турнира в Риме.

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