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Дрейпер поделился ощущениями от попадания в топ-5 рейтинга АТР

Дрейпер поделился ощущениями от попадания в топ-5 рейтинга АТР
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер поделился ощущениями от попадания в топ-5 рейтинга АТР.

«Независимо от моего рейтинга, я всегда остаюсь собой. Я использую страх и сомнения как мотивацию, чтобы выкладываться по максимуму в каждом матче. Ничего не меняется, вне зависимости от того, на каком уровне я нахожусь.

Рейтинг важен, но при этом победа на турнире серии «Мастерс», титулы на АТР-500 и АТР-250, а также полуфинал «Большого шлема» за последний год — всё это даёт мне опору в моменты, когда я теряю уверенность. Я могу сказать себе: «Ты хороший игрок, Джек, не переживай». Такие результаты помогают сохранять уверенность», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Риме.

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