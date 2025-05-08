Онс Жабер — о прорыве в своих результатах: чувствую, что подходящий момент скоро настанет

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер высказалась об улучшении собственных результатов. Она отметила, что потенциал для крупных побед в ней присутствует.

«Мы — теннисисты — жадные. Нам всегда хочется всё больше и больше. Стараюсь каждый день напоминать себе, что то, чего я добилась, — невероятно. Но всё время кажется, будто чего-то не хватает. Я жду подходящего момента, когда щёлкнет. Чувствую душой, что он скоро настанет», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

Сейчас Онс Жабер занимает 36-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру она трижды становилась финалисткой турниров серии «Большого шлема». На её счету решающие матчи на Уимблдоне (2022 и 2023) и US Open (2022).