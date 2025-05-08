«Тебе есть чем гордиться». Гауфф поддержала Сэвилл

Третий номер рейтинга WTA американка Кори Гауфф поддержала 132-ю ракетку мира австралийку Дарью Сэвилл, оставив комментарий к её видео в социальной сети Tik Tok.

«Делаю что угодно, кроме того, чтобы победить», – написала Сэвилл в тексте к видео.

«Тяжёлые времена не длятся вечно. Ты преодолеешь это. У тебя уже успешная карьера и есть многое, чем стоит гордиться. Будет ещё много моментов, которыми ты сможешь гордиться как на корте, так и вне его. Будь сильной!» – прокомментировала видео Гауфф.

«Спасибо, Коко», – ответила ей Сэвилл.

Дарья Сэвилл проиграла в квалификации турнира в Риме немке Лауре Зигемунд со счётом 4:6, 1:6. Это поражение стало для неё третьим подряд в текущем сезоне.