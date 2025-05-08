Паула Бадоса и Петра Квитова снялись с «тысячника» в Риме

Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса и теннисистка из Чехии бывший второй номер рейтинга Петра Квитова снялись с турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Сегодня, 8 мая, на «тысячнике» в Риме испанка должна была сыграть с японкой Наоми Осакой во втором круге, а чешская спортсменка — с представительницей Туниса Онс Жабер.

Известно, что Бадосу заменит лаки-лузер Виктория Голубич, а Жабер прошла дальше по сетке.

В четверг во втором круге соревнований в Риме также играют россиянки Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Кэролайн Доулхайд.