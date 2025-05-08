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Андрей Рублёв провёл тренировку с Томашем Махачем на «Мастерсе» в Риме

Андрей Рублёв провёл тренировку с Томашем Махачем на «Мастерсе» в Риме
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв провёл совместную тренировку с представителем Чехии 20-м номером рейтинга Томашем Махачем на турнире в Риме.

Андрей Рублёв начнёт свои выступления на грунтовом «Мастерсе» в Италии в субботу, 10 мая. В четверг определится соперник россиянина во втором круге. Им станет сильнейший в противостоянии венгра Фабиана Марожана и бразильца Жоао Фонсеки. Томаш Махач сыграет с победителем матча Райлли Опелка — Лёнер Тьен.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев, который в прошлом сезоне одержал победу в финале над чилийцем Николасом Харри – 6:4, 7:5.

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