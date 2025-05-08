Александр Шевченко не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме
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Казахстанский теннисист 97-я ракетка мира Александр Шевченко уступил в матче первого круга «Мастерса» в Риме сопернику из Нидерландов Йесперу де Йонгу. Счёт — 2:6, 4:6.
Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:05 МСК
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Шевченко выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать три брейк-пойнта. Де Йонг реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил пять подач навылет и также допустил две двойные ошибки.
В следующем раунде престижных грунтовых соревнований в Италии 93-я ракетка мира Йеспер де Йонг сыграет с испанским теннисистом 26-м номером рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной.
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