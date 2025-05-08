Александр Шевченко не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме

Казахстанский теннисист 97-я ракетка мира Александр Шевченко уступил в матче первого круга «Мастерса» в Риме сопернику из Нидерландов Йесперу де Йонгу. Счёт — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Шевченко выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать три брейк-пойнта. Де Йонг реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил пять подач навылет и также допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде престижных грунтовых соревнований в Италии 93-я ракетка мира Йеспер де Йонг сыграет с испанским теннисистом 26-м номером рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной.