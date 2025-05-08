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Александр Шевченко не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме

Александр Шевченко не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме
Александр Шевченко
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Казахстанский теннисист 97-я ракетка мира Александр Шевченко уступил в матче первого круга «Мастерса» в Риме сопернику из Нидерландов Йесперу де Йонгу. Счёт — 2:6, 4:6.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:05 МСК
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Шевченко выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать три брейк-пойнта. Де Йонг реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил пять подач навылет и также допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде престижных грунтовых соревнований в Италии 93-я ракетка мира Йеспер де Йонг сыграет с испанским теннисистом 26-м номером рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной.

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