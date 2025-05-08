Наоми Осака вышла в третий круг «тысячника» в Риме, переиграв Викторию Голубич
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48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» из Японии Наоми Осака одержала победу над швейцарской теннисисткой 87-й ракеткой мира Викторией Голубич во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 2:6, 7:5, 6:1.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
Виктория Голубич
В. Голубич
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Осака реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнила восемь подач навылет и допустила три двойные ошибки. Голубич не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В третьем круге «тысячника» в Риме Наоми Осака сыграет с сильнейшей в матче Беатрис Хаддад-Майя — Мари Боузкова.
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