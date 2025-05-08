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Тренер Синнера: вы даже не представляете, как сильно Янник хочет стать гонщиком Формулы-1

Тренер Синнера: вы даже не представляете, как сильно Янник хочет стать гонщиком Формулы-1
Янник Синнер
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Симоне Ваньоцци, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера, рассказал о страсти подопечного к соревнованиям. Он также отметил его любовь к Формуле-1.

«Люди не представляют, насколько Янник любит соревноваться — от карточных игр до картинга… в чём угодно. Если мы играем в теннис и я забираю очко, он смотрит на меня с досадой. Вы не даже не понимаете, насколько сильно он хочет стать гонщиком Формулы-1, он болен этим спортом — это его мечта! Будьте осторожны, возможно, после завершения карьеры в теннисе он всё-таки попробует себя в этом», — приводит слова Ваньоцци итальянский журналист Джованни Пелаццо со ссылкой на Sky Sport Italia.

Янник Синнер проведёт первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

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