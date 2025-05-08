Тейлор Фриц высказал мнение о перспективах Синнера на «Мастерсе» в Риме

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказал мнение о перспективах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Моё отношение к Яннику не изменилось. Доказательство тому — мы здесь, в Риме, тренировались вместе. Что касается его шансов сразу выиграть в Риме — честно, не знаю. Я был бы очень впечатлён, если бы он смог победить на турнире. Если в физическом плане он точно будет в порядке, то вот в плане игровой практики, думаю, даже ему понадобятся недели, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Поэтому я не знаю, чего ожидать», – приводит слова Фрица Corriere dello Sport.

Теннисный турнир серии Мастерс в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.