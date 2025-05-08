Тейлор Фриц предположил, какой процент теннисистов выступил бы за сокращение календаря АТР

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о загруженности теннисного календаря АТР.

«Я часто говорил, что мы, теннисисты, играем слишком много, но при этом считаю, что у нас нет реальной силы что-то изменить. Если бы среди игроков провели голосование за сокращение календаря на месяц, уверен, 80% были бы «за». Если бы всё зависело от нас, сезон точно был бы короче. Но при нынешней ситуации сложно отказаться от турниров — это напрямую влияет на мой рейтинг. Я бы хотел иметь время, чтобы отдохнуть от корта, но не могу пропустить турниры, в которых участвуют все мои конкуренты», – приводит слова Фрица Corriere dello Sport.

Фриц принимает участие в «Мастерсе» в Риме. Турнир проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.