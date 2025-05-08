Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц предположил, какой процент теннисистов выступил бы за сокращение календаря АТР

Тейлор Фриц предположил, какой процент теннисистов выступил бы за сокращение календаря АТР
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о загруженности теннисного календаря АТР.

«Я часто говорил, что мы, теннисисты, играем слишком много, но при этом считаю, что у нас нет реальной силы что-то изменить. Если бы среди игроков провели голосование за сокращение календаря на месяц, уверен, 80% были бы «за». Если бы всё зависело от нас, сезон точно был бы короче. Но при нынешней ситуации сложно отказаться от турниров — это напрямую влияет на мой рейтинг. Я бы хотел иметь время, чтобы отдохнуть от корта, но не могу пропустить турниры, в которых участвуют все мои конкуренты», – приводит слова Фрица Corriere dello Sport.

Фриц принимает участие в «Мастерсе» в Риме. Турнир проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.

Материалы по теме
Тейлор Фриц высказал мнение о перспективах Синнера на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android