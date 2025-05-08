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Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Риме, повесив сопернице две «баранки»

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд (73-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 6:0, 6:0.

Матч длился 50 минут. За это время Шнайдер реализовала пять брейк-пойнтов из шести, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Доулхайд допустила три двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и не смогла реализовать один брейк-пойнт.

В третьем круге «тысячника» в Риме Диана Шнайдер сыграет с румынской теннисисткой 74-й ракеткой мира Жаклин Кристиан, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

26 апреля россиянка с аналогичным счётом разгромила соперницу из Латвии Анастасию Севастову в третьем круге турнира в Мадриде.