Путинцева уступила Кристиан во втором круге турнира в Риме
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме румынке Жаклин Кристиан (74-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 5:7.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:15 МСК
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 0
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|7
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Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Девушки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Кристиан сделала три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из 11. Путинцева сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Она смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти за игру.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Риме Кристиан сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Кэролайн Доулхайд.
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