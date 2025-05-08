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Путинцева уступила Кристиан во втором круге турнира в Риме

Путинцева уступила Кристиан во втором круге турнира в Риме
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме румынке Жаклин Кристиан (74-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 5:7.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:15 МСК
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 2 		5
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Девушки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Кристиан сделала три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из 11. Путинцева сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Она смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти за игру.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Риме Кристиан сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Кэролайн Доулхайд.

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